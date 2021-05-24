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Böyle vahşet görülmedi! Genç kadın annesini öldürdü, etlerini kemiklerinden sıyırdı

Küçükçekmece'de Sevilay Palabıyık'ın kızı Tuğçe S. tarafından vahşice öldürülmesi olayına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tuğçe S.'nin, annesinin başını keserek su dolu tencereye koyduğu, sol bacağını kesip etlerini bıçakla sıyırdığı belirlendi.

Güncellenme: 17:35, 24/05/2021
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Böyle vahşet görülmedi! Genç kadın annesini öldürdü, etlerini kemiklerinden sıyırdı

Küçükçekmece’de yaşanan olayda Tuğçe S. (35), tartıştığı annesi Sevilay Palabıyık’ın (67) başını satırla keserek öldürmüş, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Kan donduran olaya ait yeni detaylar ortaya çıktı.

BACAĞINI KESİP, ETLERİNİ LEĞENE KOYMUŞ

4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu ancak tedavi olmayı reddettiği öğrenilen Tuğçe S.’nin tartıştığı annesini satırla öldürdükten sonra başını kesip mutfaktaki bir tencerenin içine koyduğu, daha sonra da tencerenin içini suyla doldurduğu belirlendi.

Tuğçe S.’nin daha sonra annesinin sol bacağını kestiği, bacağındaki etleri kemiklerinden sıyırıp bir leğenin içine koyduğu ortaya çıktı.

Annesini vahşice öldüren Tuğçe S.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. İHA

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Yayınlanma Tarihi:17:26,