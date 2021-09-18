Bozcaada açıklarında iki dev gemi çarpıştı, sızıntı endişesi var
Bozcaada açıklarında 2 gemi çatıştı. Can kaybı ya da yaralı bildirilmedi. Kaza sonrası ekipler, bölgede deniz kirliliği olup, olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalısması gerçekleştirilecek.
Rusyadan Mısıra buğday taşıyan, Marshall Adaları bayraklı, 225 metre boyundaki ‘M/V Levantes’ gemisi ile Fas’ın Jorf Lasfar Limanı’ndan Samsuna giden, fosfat yüklü, 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı ‘M/V Clıpper Como’ adlı gemi, Bozcaada açıklarında çatıştı.
Gemi kaptanları, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü’ne (VTS) bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait ‘Kurtarma-13’ ve ‘Türkeli’ römorkörleri ile ‘KIYEM-1’ botu güvenlik amacıyla bölgeye sevk edildi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILYOR
Can kaybı yaşanmazken, ekipler, bölgede deniz kirliliği olup olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalısması gerçekleştirilecek. DHA