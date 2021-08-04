Brezilya polisi Türk uçağında yüzlerce kilo kokain yakaladı

Brezilya Polisi, Sao Paulo kentindeki Leite Lopes Havaalanı’nda bir Türk jetine operasyon yaptı. Operasyonda en az 25 bavul dolusu, yüzlerce kilo kokain ele geçirildi. Uçaktaki bir ispanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alındı. Operasyon yapılan Diyarbakırlı işadamı Şehmuz Özkan’a ait uçak, Özal döneminde satın alınmış ve 2016 yılında satılana kadar devlet büyükleri tarafından kullanılmıştı.

YUSUF DEMİR

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Brezilya polisi tarafından yapılan operasyonda, Türk tescilli bir özel uçakta en az 25 valiz dolusu kokain olduğu belirtilen uyuşturucu yakalandı.

SÖZCÜ uçağın Türkiye'den Brezilya'ya uzanan yolculuğunun detaylarına ulaştı. Buna göre TC-GVA tescilli Gulfstream 4 tipi uçak 1 Ağustos günü sabah saat 07.30'da İzmin Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalandı.

Hiç yolcusu yoktu. Varış noktası Riyad'dı. Riyad Kral Halid Havalimanı'nda tam 16 yolcusunu alan uçak, saat 12'de İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde bulunan Malaga şehrine gitmek üzere havalandı.

Uçak ertesi gün saat 16.30'da boş olarak Malaga'dan Brezilya'nın Fortaleza kentine uçtu. Burada uçak havalimanı apronunda açıkta değil, Gold Sky'a ait bir kapalı hangara park etti.

Hangarda uçağa Gonzalez Valdes adında İspanyol bir yolcu bindikten sonra uçak havalandı ve yaklaşık 5 saatlik bir uçuşla güneydeki Sao Paulo kentindeki Ribeirao'daki Leite Lopes Havaalanı'na indi.

BREZİLYA POLİSİ OPERASYON BAŞLATTI



İşte tam bu noktada indikten hemen sonra Brezilya polisi operasyonun düğmesine bastı. Uçağın bagajındaki yaklaşık 25 bavul tek tek aprona dizildi.

Brezilya polisi operasyonu saniye saniye kaydetti. Bu kayıtlarda bavullardan bir tanesinin kabinde İspanyol yolcu Gonzalez Valdes'in önüne açıldığı görülüyor.

Video kaydında Brezilya polisi önce Türk Kaptan Pilot V.D.'ye bavulu soruyor, ancak kaptan yolcuya ait kişisel bir bavul olduğunu söyleyince polis yolcuya yöneliyor. İspanyol yolcudan bavulu açmasını istiyor.

HIZLI KOKAİN TESTİ

Brezilya polisi hemen orada bavuldaki toz üzerinde hızlı ve pratik bir test uygulamasıyla uyuşturucunun kokain olduğunu söylüyor.

İspanyol yolcu Gonzalez Valdes, Kaptan Pilot V.D. ile tüm Türk mürettebat Brezilya polisi tarafından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan ekibin sorgusu sürüyor.

Operasyon yapılan uçağın uçuş planında bir sonraki durağının Brüksel olduğu oradan da ABD'ye gideceği belirtiliyor. Uçakta en az 25 bavul içindeki kokainin 500 kilogramdan daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

CUMHURBAŞKANI UÇAĞIYDI

Operasyona sahne olan uçak uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılan TC-ATA tescilli Gulfstream 4 tipi özel jet… Turgut Özal döneminde satın alınan ve 2016 yılına kadar devlet protokolü tarafından kullanılan uçak 5 yıl önce Diyarbakırlı iş adamı Şehmuz Özkan'a satıldı. Uçak Özkan’ın sahibi olduğu ACM Air adına kayıtlı.



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