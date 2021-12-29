Brezilya’da 1.3 ton uyuşturucu bulunan uçağın pilotu tutuklandı

Brezilya’da geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul merkezli firma tarafından işletilen jette, 1.3 ton uyuşturucu bulunmasıyla ilgili İstanbul’da gözaltına alınan pilotun, ifadesinde “Uyuşturuculardan haberim yoktu. Valizler havalimanı girişinde güvenlik ekibince incelenir. Bizim öyle bir yetkimiz yok.” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen pilot tutuklanırken, gözaltındaki şirket sahibi ve 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul merkezli ACM Holding bünyesindeki ACM-Air şirketinin ait jette Brezilya’da geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan aramada 25 valiz içerisinde 1,3 ton kokain ele geçirilmişti. Uçaktaki bir İspanyol yolcu ve uçağın pilotunun da aralarında bulunduğu Türk mürettebat gözaltına alınmıştı.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Brezilya'da yürütülen soruşturmada, Türk pilotu Veli D. geçtiğimiz ay serbest bırakıldı. Uçağı kiraladığı belirtilen İspanyol Gonzales Valdez'in ise cezaevinde öldüğü ortaya çıktı. Brezilya'dan Fransa'ya geçen ve bir süre burada kalan Veli D., hafta sonu İstanbul'a döndü. İstanbul Havalimanı'ndan sabaha karşı 04.30 sıralarında giriş yapan Veli D. gözaltına alındı.

ŞİRKET MERKEZİNE BASKIN

Pilot Veli D.'nin gözaltına alınmasının ardından uçağın sahibi olan ACM Air şirketinin Küçükçekmece Beşyol'daki merkezine de operasyon düzenlendi. Firma sahibi ve 5 yönetici gözaltına alındı. Firma sahibi ve yöneticilerin emniyetteki sorgusu sürerken bugün adliyeye sevk edilen Veli D.'nin ifadesindeki bazı bilgiler ortaya çıktı.

EMNİYETTE İFADE VERDİ

Veli D.'nin ifadesinde “ Ağustos başında, Avrupa uçuşunu tamamlamıştım. Bana Brezilya'dan yolcu alacağım talimatı verildi. Uçuş mürettebatıyla, Brezilya'ya yöneldik. Gece Brezilya'da kaldıktan sonra, gündüz jeti kiralayan Gonzales Valdez geldi. Uçağa alt bölümüne çok sayıda valiz yüklediler. Valizler uçağın dengesini bozabileceğinden bir kısmını yukarı aldık. Sonra uçağa denetim için birkaç kişi geldi. Valizleri açınca, kime ait olduğunu sordular. Yolcuya aitti valizler” dediği öğrenildi.

‘ARAMALARDAN GÜVENLİK SORUMLU'

Valizlerin içinde ne olduğunu bilmediğini söyleyen pilotun, Valdes'in önce valizlerin kendisine ait olduğunu söylediği, arama sonrasında ise tavırları değiştiğini belirttiği öne sürüldü. Valizlerdeki uyuşturucudan da sorumlu tutulamayacağını söylediği öğrenilen Veli B.'nin “Valizler havalimanı girişinde güvenlik ekibince incelenir. Bizim öyle bir yetkimiz yok.” dediği belirtildi.

TUTUKLANDI

Geçtiğimiz Ekim ayında Brezilya'da cezaevinde beyin kanamasından öldüğü açıklanan İspanyol Valdes'in uçağı Brezilya'dan Malaga'ya gitmek üzere kiraladığını belirten Veli D.'nin adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandığı öğrenildi.

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