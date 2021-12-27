Brezilya’da 1.3 ton uyuşturucu yakalanan özel jeti işleten firmaya İstanbul’da operasyon

Brezilya’da geçtiğimiz Ağustos ayında içerisinde 1.3 ton uyuşturucu bulunan özel jeti işleten ACM firmasının İstanbul’daki ofisine operasyon düzenlendi. Polisin Florya’daki binada arama yaptığı ve şirketin bazı yöneticileri hakkında gözaltı kararı alındığı öğrenildi.

Habip ATAM

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İstanbul merkezli ACM Holding bünyesindeki ACM-Air şirketine ait jette, Brezilya’da, geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan aramada 25 valiz içerisinde 1,3 ton kokain ele geçirilmişti. Uçaktaki bir İspanyol yolcu ve Türk mürettebat gözaltına alınmıştı.

ATA UÇAĞI

Brezilyalı yetkililerin el koyduğu uyuşturucu bulunan uçağın, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı uçağı olarak yıllarca kullanıldıktan sonra 2016'da satılan ATA isimli uçak olduğu ortaya çıkmıştı.

TEK YOLCU ÖLDÜ

El konulan “ATA” uçağı, Brezilya polisinin kullanımına tahsis edilirken, tutuklu yargılanan uçaktaki tek yolcu İspanyol Gonzalez Valdes'in geçtiğimiz Ekim ayında öldüğü açıklanmıştı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Brezilya'da yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının da çalışma başlattığı öğrenildi. Çalışma kapsamında İstanbul'da polis ekiplerince ACM Holding'e bu akşam operasyon başlatıldı.

Narkotik polisinin şirketin Florya'daki merkezine de baskın düzenleyerek arama yaptığı öğrenildi. Şirket yöneticileri hakkında da gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaşıldı.

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