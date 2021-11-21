Broşür dağıtan DEVA Partililere 427 TL para cezası

DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı tarafından yapılan broşür dağıtımı etkinliğine Batman Valiliği kısıtlamayı gerekçe göstererek İl Başkanı Melik Müjdeci dahil beş partiliye ‘izinsiz broşür dağıtmaktan’ 427 TL idari para cezası kesti.

Evren DEMİRDAŞ

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DEVA Partisi Batman İl Başkanlığı kentin sorunlarını kamuoyuyla paylaşmak için yapmış olduğu basın açıklaması ve broşür dağıtımı Batman Valiliği tarafından kısıtlama gerekçe gösterilerek engellendiği iddia edildi.

DEVA Partisi İl Başkanlığı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaşanan doktor sıkıntısı ve son günlerde eczanelerdeki ilaç bulunamayışına ilişkin yapılmak istenen basın açıklaması için Valiliğe yazılı bildirimde bulundu. DEVA Partisinin yazılı bildirimine valilik ‘kısıtlamayı' gerekçe göstererek izin vermedi. Valiliğin izin vermemesi sonrasında DEVA Partisi tarafından yapılan basın açıklamasının ardından valilik, bir ay önce yapılan broşür dağıtımını gerekçe göstererek, il başkanı Melik Müjdeci dahil beş kişiye 427 TL idari para cezası kesti.

Valiliğin kendisine ve yönetimine kesmiş olduğu idari para cezasına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan DEVA Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci şunları kaydetti;

“Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan doktor sıkıntısı ve son zamanlarda yaşanan eczanelerdeki ilaç sorunundan dolayı kent merkezinde basın açıklaması yapacaktık. Basın açıklaması yaparken emniyet görevlileri geldi ve bizlere ‘izin almanız lazım' dedi. Bizde bunun bir anayasal hak olduğunu ve izin alma zorunluluğumuzun olmadığını söyledik. Emniyet görevlileri de ‘en azından yazılı bir bildirim de bulunun' dediler. Biz de yazılı bildirim taleplerine tamam dedik. Basın açıklamasını bir gün sonraya erteleyip yazılı bildirimi yapacağız dedik. Batman Valiliğine yazılı bildirimimizi yaptık. Yazılı bildirimimizin neticesinde valilik cevaben basın açıklaması yapacağımız bildirimine cevaben kısıtlama gerekçesini gösterilerek 15'inden sonra yapın dediler. Biz cevap sonrasında bizde bunun anayasal hak olduğunu ve söyleyerek yapacağımızı belirttik. Basın açıklaması yapmamız durumunda idari para ceza kesecekleri uyarısında bulundular. Basın açıklamamızı yaptık. Bir ay önce gerçekleştirdiğimiz broşür dağıtımını gerekçe göstererek ben dahil yönetimdeki 5 arkadaşımıza 427 TL para cezası kesmişler.”

“BU ETKİNLİĞİ YERİNE GETİREMEYECEKSEK SİYASİ PARTİ OLARAK NEDEN VARIZ?”

Broşür dağıtmak her siyasi partinin rutin faaliyetlerinden biri olduğunu belirten Müjdeci, “Biz bir buçuk yıldır her hafta broşür dağıtma etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bir buçuk yıldır bu etkinliği gerçekleştirmemize rağmen bir ay öncesindeki bir broşür dağıtımını gerekçe göstererek para cezası kesmelerini anlayamadık. Sayın Cumhurbaşkanı Batman'a geldiği zaman ciddi bir kalabalık vardı orada bir sıkıntı olmuyorsa bizim broşür dağıtımı etkinliğimizde de bir sıkıntı olmaz. Biz mevcut bir siyasi partiyiz siyasi partinin tabi faaliyetidir broşür dağıtmak. Biz bu broşür dağıtma etkinliğimizi yerine getirmeyeceksek neden bir siyasi parti olarak varız ki?” ifadelerini kullandı.