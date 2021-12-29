BTSO Başkanı Burkay: Yüksek faiz duvarı nedeniyle yatırımlar sekteye uğradı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası olarak üreticilerin yüksek kurla mücadele ettiği, yüksek faiz duvarı nedeniyle yatırımların sekteye uğradığı bir ekonominin sürdürülebilirliğinden söz etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Halil ATAŞ

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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yılın son Meclis Toplantısı’nı online ortamda gerçekleştirdi.

“ÜRETİCİ YÜKSEK KURLA MÜCADELE EDİYOR”

Meclis üyelerinin yoğun katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyada kayıp yıl olarak kabul edilen 2020'nin ardından yeni yıla aşı çalışmalarının yaygınlaşması ve küresel ticaretin canlanması nedeniyle toparlanma ümidiyle başladıklarını, iş dünyası olarak üreticilerin yüksek kurla mücadele ettiği, yüksek faiz duvarı nedeniyle yatırımların sekteye uğradığı bir ekonominin sürdürülebilirliğinden söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

“OLUMLU HAVANIN TÜKETİCİYE YANSIMASI HEPİMİZİN ARZUSU”

Aralık ayında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile yapılan istişare toplantısında meslek komiteleri ve sektörlerden gelen taleplerin aktarıldığını dile getiren Burkay, “Bu toplantının hemen ardından TL'yi koruma altına alan finansal opsiyonların devreye alınması, üretim çarklarının sağlıklı bir şekilde işlemesi, belirsizlikleri minimize etmesi ve enflasyonla mücadele açısından stratejik bir hamledir. Diğer taraftan TL'nin hızla değer kazanması ve piyasalarda oluşan olumlu havanın kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıması hepimizin ortak arzusudur.” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİM VE TİCARETİN TÜM TARAFLARIYLA GÖRÜŞÜYORUZ”

Üretim ve ticaretin tarafları ile temas halinde olduklarını belirten Burkay şöyle konuştu:

“Geçtiğimiz günlerde Gıda Toptancıları Çarşısı üyeleriyle bir araya geldik. Üyelerle görüş alışverişinde bulunmaya ve enflasyonu düşürmek için üretim ve ticaret hayatının tüm tarafları olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz.

Devletimizin üreticilerimizin üzerindeki maliyet yükünü hafifletmesiyle inşallah bu konuda da hızla yol alacağımıza ve başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bununla birlikte asgari ücret vergi indiriminin tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi, KDV iadelerin hızlandırılacak olması, kurumlar vergisi indirimi ve yeni kredi garanti fonu paketi de firmalarımıza doğrudan yansıyacak desteklerdir.

Başta ihracatçılarımız olmak üzere işletmelerimizin faaliyetlerini kolaylaştırmanın öncelikli koşulu döviz kurlarında sert iniş – çıkışlarla değil istikrarlı ve sürdürülebilir yapıyı tesis etmekle mümkündür.

Kur dalgalanması sebebiyle fiyatlama belirsizliği yaşayan ihracatçı firmalarımıza Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur uygulamasının getirilecek olması da dış ticaretimizi destekleyen ve öngörülebilirliği artıran bir uygulamadır.”

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