Bu ceza halkın haber alma hakkına kesildi!

BİK'in, yargı kararını hiçe sayıp SÖZCÜ’ye ‘4 gün basın ilan durdurma’ cezası vermesini siyasetçiler şöyle değerlendirdi:

Deniz AYHAN

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YAZARIMIZ Saygı Öztürk, bir yıl önce AKP'li Bahar Ayvazoğlu'nun yakınlarının devlette nasıl yükseldiklerini yazdı. Ayvazoğlu, dava açtı. İki ayrı mahkeme, ‘Kusur ve suç yok' diyerek, belgeli haberlerimizin doğruluğunu teyit etti. BİK ise, yargı kararını hiçe sayıp SÖZCÜ'ye ‘4 gün basın ilan durdurma' cezası kesti. SÖZCÜ'nün manşetten duyurduğu bu hukuksuz kararı siyasetçiler şöyle değerlendirdi:

MUHARREM ERKEK (CHP Genel Başkan Yardımcısı): “Basın özgürlüğü ve gerçeklerden korkan bir iktidar var. Gerçekler er geç açığa çıkar. SÖZCÜ'ye darbe vurmak isterken halkın haber alma özgürlüğüne engel oluyorlar ama SÖZCÜ susmaz…”

AYTUN ÇIRAY (İYİ Parti İzmir Milletvekili): “Bu iktidar milletin sesi olan gazetelerden çok rahatsız. Kendilerine ayna tutulmasından hiç hoşlanmıyorlar. Millet hayat pahalılığı altında eziliyor. Bu konuda da kamuoyunu hem ekonomik sıkıntılar hem de yolsuzluklar konusunda aydınlatan birkaç yayın organı kaldı. Bu nedenle onların üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunun en temel örneği SÖZCÜ ve yazarları hakkında açılan FETÖ'cü olduklarına dair gerçek dışı davalardı, bu cezalar da onun devamıdır. Bu cezalar, özgür basına değil milletin haber alma hakkına kesiliyor. Ama süre kısaldı. Erken veya zamanında bir seçimde, bu hukuksuz işlere bulaşanlar da pişman olacaklar.”

CEMAL ENGİNYURT (DP Ordu Milletvekili): “Canları sıkıldıkça, doğrular can yaktıkça, halk desteği tükenip, yandaş basın kurtaramadıkça, doğrunun adresi, hakkın savunucusu, halkın temsilcisi SÖZCÜ'ye ceza kesiyorlar. Güneş balçıkla sıvanmaz. Artık gitme vakitleri geldi.”

ERDOĞAN TOPRAK (CHP İstanbul Milletvekili): “Gideceklerini anladılar, kaçış yok. Son kozlarını muhalif medyayı sindirmek için kullanıyorlar ama nafile…”

CHP'Lİ SERTEL AÇIKLADI:

BiK yönetiminin aldığı kararlar hükümsüzdür

İZMİR Milletvekili Atila Sertel, keyfi cezalarla gündeme gelen Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyelerine hukuksuz olarak görev yaptıklarını öne sürdü. CHP'li gazeteci kökenli vekil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi olarak Meclis gündemine de taşıdığı bu iddiasının gerekçesini şöyle açıkladı:

“Mevcut BİK yönetiminin görev süresi şubat ayında sona ermiştir. Aradan 6 ay geçmesine rağmen BİK Genel Kurulu'nun toplanması için çağrı yapılmamış, dolayısıyla yeni yönetim kurulu seçilememiştir. An itibariyle BİK Yönetim Kurulu'nun şubat ayından sonra aldığı kararların geçersizliği söz konusudur. Ayrıca TRT Genel Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Zahid Sobacı, aynı zamanda BİK Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sobacı ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri BİK'teki koltukları haksız ve hukuksuz olarak işgal ederek kanunları açıkca çiğnemektedir.”