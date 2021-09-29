Bu da vekiller üniversitesi: Bir makam, iki maaş

Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi’nde genel sekreter ile iki yardımcısı ve üç daire başkanının vekâleten görev yaptıkları ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Denizli'deki PAÜ kadrolaşma atamaları ile bir kez daha gündeme geldi.

Üniversitede genel sekreter, iki genel sekreter yardımcısı ve üç daire başkanının vekil olarak görev yaptıkları ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda fakülte sekreterliklerinin sınavsız şube müdürlüğüne geçiş için atlama tahtası olarak kullanıldığı' belirtildi.

HER DÖNEM ATAMALARLA GÜNDEME GELDİ



Her dönem rektörlerin yaptığı atamalarla gündeme gelen PAÜ, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında rektör olarak atanan Ahmet Kutluhan döneminde de aynı sorunla karşı karşıya kaldı.

Daha önce eski rektör Hüseyin Bağ çok sayıda fakültenin dekanlığını vekâleten yürütmesinin yanı sıra kendisini Teknokent'in genel müdürü olarak atamıştı.

Bağ ayrıca Bereketli İmam Hatip Ortaokulunda görev yapan eşi Derya Bağ'ı İslami İlimler Enstitüsü'ne sekreter olarak atamış tepkiler üzerine geri adım atmıştı.

2019 yılında eşe özel açılan kadro ve düzenlenen sınav sonrasında YÖK tarafından görevden alınmıştı.

İŞTE VEKİL YÖNETİCİLER



PAÜ, rektör Ahmet Kutluhan döneminde de vekâleten atamalara tanık oldu. Kutluhan görevini bırakan Genel Sekreter Selçuk Burak Haşıloğlu'nun yerine vekil olarak Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çiçek'i atadı.

Çiçek'in yardımcılıklarına ise öğretim üyesi Öncü Yanmaz ve öğretim üyesi Tolgahan Aydıner vekil olarak atandı.

Kutluhan ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanvekilliğine Doç. Dr. Umut Uyar'ı, aynı fakültenin Strateji Geliştirme Daire Başkanvekilliğine Dr. Umut Tepekule'yi, Mühendislik Fakültesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanvekilliğine de öğretim üyesi Bülent Şahan'ı vekil olarak atadı.

Kutluhan'ın atamalarından sonra boşta kalan kadrolu personelin de yine özlük haklarını koruduğu ve maaşlarını almaya devam ettikleri öğrenildi.

12 KİŞİ SINAVSIZ MÜDÜR YAPILMIŞ



Diğer yandan Sayıştay raporuna göre 2010 yılından 2020 yılı başına kadar PAÜ'de iki enstitü ve iki fakülte sekreteri olmak üzere 12 personelin sınavsız olarak şube müdürü yapıldığı ortaya çıktı.

Bu personellerin sadece talep dilekçesi vererek müdür yapıldıkları kaydedilen raporda “Örneğin 2020 yılında; daha önce bilgisayar işletmeni olarak görev yapan ve 2020 yılı ocak ayında yüksekokul sekreterliğine atanan üç personel çok kısa bir süre bu görevde kaldıktan sonra aynı ay içinde şube müdürlüğü kadrosuna sınavsız olarak atanmışlardır” ifadesine yer verildi.

ATLAMA TAHTASI OLARAK KULLANILDI

Üniversitede şube müdürlüğü atamalarının yapılabilmesi için fakülte sekreterliklerinin atlama tahtası olarak kullanıldığını ifade eden Sayıştay raporunda; “Bu yöntemle atama yapılmasının ilgili personelin isteği doğrultusunda yapıldığı ifade edilse de bir personelin daha alt düzeyde bir kadroya atanmaya ilişkin bir talepte bulunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı ve aynı zamanda bu üst pozisyonlarda kısa süre görevde kalındığı göz önünde bulundurulduğunda; bu kadroların sınava girmeksizin şube müdürü olabilmek için adeta birer atlama tahtası olarak kullanıldığı sonucuna varmak kolaylıkla mümkün görünmektedir” denildi.