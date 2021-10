Bu görüntüler Erdoğan’ın katıldığı törende çekildi! Halk artan yiyecekleri topladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı temel atma törenine katılan vatandaşların atıkları topladığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüleri paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Erdoğan'ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da Ceyhan Polipropilen üretim tesisi temel atma ve yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Temel atma törenine vatandaşlar da katılım sağladı. Törenin giriş alanında polis arama noktasında vatandaşların karıştırdığı atıkları ayrıştırarak bir şeyler topladığı görüntüler kameraya yansıdı.

ERDOĞAN BÜYÜME ORANINDAN SÖZ EDERKEN BU GÖRÜNTÜLER ÇEKİLDİ

Vatandaşların atıkları topladığı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “21,7 büyüme oranıyla yükseliş trendini sürdürdük. Hiç şüphesiz, bu başarının ardındaki asıl kahramanlar, yatırımcısı ve işçisiyle özel sektördür” sözlerini sarf ettiği duyuldu.

“SARAY BU BÜYÜK UTANCI GÖRMEZ”

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Erdoğan’ın büyüme masalları anlattığı alanın girişinde polislerin kumanyalarından artan yiyecekleri insanlar topluyor. Saray bu büyük utancı görmez” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: TÜRKİYE’DE BÖYLE BİR SORUN YOK

Erdoğan, yine aynı açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok. Ülkemizi bugüne kadar önüne çıkan her engelden, her sorundan, her saldırıdan, her badireden nasıl kurtardıysak, bugün de aynısını yapacağımızdan kimsenin şüphesi bulunmasın. Varsın ötekiler kendi yalan ve iftira çukurlarında debelenip dursunlar. Biz yaparsa yine AK Parti yapar diyerek işimize bakmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.