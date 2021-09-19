Bu kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ortaya çıktı! Görüntüler ‘pes’ dedirtti

Sosyal medyada beğeni için çektiği videolarla hem kendini hem de başkalarını tehlikeye sokan, Galata Köprüsü'nden hareket halindeki tur gemisinin üzerine atlayan Yunus Emre Özer şimdi de metobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçti. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen Özer, hem kendi hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen polis de şüpheli Özer'i yakaladı.

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Metrobüs ve otobüsün üzerine çıkarak yaptığı tehlikeli yolculuklarıyla tepki çeken Yunus Emre Özer, Galata Köprüsü üzerinden hareket halindeki tur gemisine atlamış ve bu görüntüleri de sosyal medyadan yayınlamıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı. Sosyal medyada beğeni için çektiği videolara bir yenisini daha ekleyen Özer bu sefer metrobüs üstünde Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçti.

METROBÜSÜN ÜZERİNE ATLADI

Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı’na gelen Özer, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan Özer, yatarak üstünde gizlendi.

Hem kendi hem de metrobüstekilerin hayatını tehlikeye atan Özer 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü geçen metrobüsün üstünden Anadolu Yakası’ndaki ilk durakta indi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KOVALADI

Perondaki yolcuların arasında yürümeye başlayan Özer’i güvenlik görevlileri fark etti. Güvenlik görevlileri Özer’i kovalamaya başladı. Özer kaçmayı başardı.

YAKALANDI

Harekete geçen Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Yunus Emre Özer’i yakaladı. Özer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179 / 2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokma) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Çağlayan Polis Merkezi’ne teslim edildi. DHA