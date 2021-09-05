Bu kez çay bahçesinde görüldü! Yetkililer harekete geçti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahile yavru olduğu anlaşılan ölü yunus balığı vurdu.

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Gemlik ilçesindeki bir çay bahçesinin çalışanları sahilde bir yunus balığı olduğunu fark etti. Canlı olma ihtimaline karşı balığı görmeye giden çalışanlar, yavru olduğu anlaşılan balığın öldüğünü fark etti.

Konuyla ilgili Gemlik Belediyesine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yunus balığını, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeye aldı.

SON DÖNEMLERDE ÖLÜMLER ARTTI

Gemlik Körfezinden geçişleri ile farklı zamanlarda gündeme gelen yunus balıkları, son zamanlarda ölümleri ile dikkat çekiyor. (İHA/DHA)



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