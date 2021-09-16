‘Bu zorbayı görevden almak için neyi bekliyorsunuz?’

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi AKP’li Belediye Başkanı Fatih Ünsal’ın belediye binasında bir vatandaşı dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk, açıklamalarda bulundu. Ertürk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek; “Bu kabadayı ve zorba belediye başkanını görevden almayacak mısınız?” diye sordu.

Müslüm EVCİ

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Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesinde daha önce belediye iş makineleri ve personelini kendi özel işinde kullanmasıyla gündeme gelen AKP’li Sarıyahşi Belediyesi Başkanı Fatih Ünsal'ın belediye binasında kendisi aleyhinde yapılan paylaşımları beğenen Turgay Alıcı isimli bir vatandaşı tekme tokat dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN DARP OLAYINI YALANLAMIŞTI

Görüntülere rağmen Turgay Alıcı'yı tekme tokat dövdüğünü yalanlayan AKP'li Belediye Başkanı Fatih Ünsal ise kendisini savunarak, “Bu olay zaten mahkemeye intikal etmiş bir olay. Ben orada tanık olarak bulundum ve süreç devam ediyor. Bu olay giriş katında yaşandı. Bu arkadaş küfür etmiş ve ardından da şoför ve zabıta ile aralarında arbede çıkmış. Ben de kavgayı ayırmaya gittiğimde zaten olan olmuştu. Görüntüleri ben de yeni izledim. Bu görüntüler bizde de yoktu ben de şaşırdım, nerden çıktı diye. Yarın bu görüntülerle ilgili soruşturma açacağım” ifadelerini kullanmıştı.

SANIK VE TANIK İFADELERİNDEKİ ÇARPIKLIĞI GÖRÜNTÜLERLE GÖSTERDİ

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın ardından CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk partisinin il başkanlık binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yaşanan olayla ilgili ortaya çıkan kamera görüntüleriyle sanık ve tanık ifadelerinin birbiriyle örtüşmediğini söyleyen CHP'li Ertürk, AKP'li belediye başkanının gerçek yüzünün ortaya çıktığını aktardı.

Sinevizyondan görüntüleri basın mensuplarına izleterek ifadelerde yer alan çarpıklıklara dikkat çeken Ertürk şunları söyledi:

* Makam şoförü emniyet ifadesinde şahsın çıkmamak için direndiğini söylüyor ancak görüntülerde vatandaş sessizce çıkıp gitmek isterken zabıta memuru ve belediye başkanının şoförü arkadan vatandaşa saldırıyor.

* Yine makam şoförü ifadesinde kendisini geriye çekmek isterken vatandaşın yakasından tutup gömlek ve atletinin yırtıldığını söylüyor oysa görüntülerde de görüldüğü üzere olay yerine polisin gelmesiyle şoförün gömleğini belediye başkanı yırtıyor.

* Görgü tanıklarından da duyduğumuza göre şoför lavaboya gidiyor ve gömlek ve atletini daha fazla yırtıyor. Belediye başkanı da ifadesinde vatandaşı dövmediğini söylüyor ama görüntülerde tekme tokat vurduğu net görülüyor.

* Bunlardan ziyade savcılık belediyeden kamera kayıtlarını istiyor ancak belediye mahkemeye gönderdiği cevabında olay anında elektrik kesintisi nedeniyle kamera kaydı olmadığını söylüyor.

BELEDİYE BAŞKANINI GÖREVİNDE TUTACAK MISINIZ

“Görüntüler ortada. Adli mercileri yanıltan, delileri karartan ve bir vatandaşı döven bir belediye başkanı var ortada” diyen CHP'li Ali Abbas Ertürk, AKP iktidarına çağrıda bulundu. “Bu görüntülerden sonra kimin yalancı ve iftiracı olduğu ortaya çıktı” diyen Ertürk şöyle konuştu:

* Uganda'da darbe olsa bile CHP'den bir açıklama bekliyoruz diyen AKP İl Başkanı Hüseyin Altunsoy, bu görüntülerden sonra ben senden bir açıklama bekliyorum. Bu zorbayı partinizde tutmaya devam edecek misiniz? Yoksa disiplin kurullarını çalıştırarak partinizden uzaklaştıracak mısınız?

* Bu sizin önünüzdeki büyük bir sınav. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sesleniyorum. Ekrem İmamoğlu'nu ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açtınız, bu görüntülerden sonra bu belediye başkanını açığa alacak mısınız, yoksa bu belediye başkanıyla birlikte çalışma ayıbına devam mı edeceksiniz?

* Cumhuriyet savcıları da bu görüntülerden sonra mahkemeyi yanıltan ve delileri karartan belediye başkanı hakkında işlem başlatacak mısınız yoksa kafanızı yukarı kaldırıp tepenin ne dediğine mi bakacaksınız. ? Sayın Cumhurbaşkanım; gönül belediyeciliğini tekme tokat belediyeciliği olarak algılayan belediye başkanını partinizde tutacak mısınız?

* Sarıyahşi'de millete korku salan, millet kaynaklarını kendine yontan, rant sağlayan, vatandaşa bu görüntüleri reva gören Sarıyahşi halkı kurtulsun, edepli ahlaklı bir başka AKP'li başkan gelsin ilçeyi yönetsin. Bu belediye başkanını görevden almak için daha neyi bekliyorsunuz?

“HUKUKİ DESTEK VERECEĞİZ”

Ertürk, Turgay Alıcı isimli vatandaşımızın yaşayacağı en ufak bir zorluk ve baskıda yanında olacaklarını ve partili avukatların da kendisine her türlü hukuki desteği vereceğini söyledi. Ertürk ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinin de konunun yakından takipçisi olduğunu aktardı.