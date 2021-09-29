Buğra Kavuncu’dan tahliye açıklaması: Davamın her zaman takipçisi olacağım

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, kendisine yumruklu saldırıda bulunan kişinin serbest bırakılmasının ardından paylaştığı mesajda, "Ben davamın her zaman takipçisi olacağım. Ülkemin karanlık pusulara, tehditlere, saldırılara teslim olmaması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim" dedi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya, Halk TV stüdyolarının bulunduğu binanın önünde yumrukla saldıran tutuklu sanık bugün tahliye edildi.

Tahliye kararıyla ilgili açıklamada bulunan Buğra Kavuncu, “Ben davamın her zaman takipçisi olacağım. Ülkemin karanlık pusulara, tehditlere, saldırılara teslim olmaması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Bunu da Türkiye’de özgürce siyaset yapabilmeyi ve düşünce özgürlüğünü korumak amacıyla yapacağım” dedi.

SALDIRANLAR SERBEST KALDI

Daha öncesinde Halk TV programcısı Levent Gültekin’e de Bakırköy’de kalabalık bir grup saldırmış, saldırı sonrası kimse tutuklanmamıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a 15 Ocak’ta da Ankara’da evinden çıkıp otomobiline bineceği sırada arkasından gelen bir grup sopayla saldırmıştı. Saldırgan 5 kişi tutuklanmalarının ardından 12 Şubat tarihinde serbest bırakılmıştı.

Türkiye Komünist Partisi’nin 12 Eylül’de Kartal’da düzenlediği miting esnasında sanatçı Orhan Aydın’a yönelik bir saldırı gerçekleşmişti. Kartal Emniyeti tarafından ifadesi alındıktan sonra saldırgan serbest bırakılmıştı.

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