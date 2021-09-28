Buğra Kavuncu’ya saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli serbest bırakıldı
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya, yumrukla saldıran tutuklu sanık S.O. tahliye edildi.
İstanbul Bakırköy'de 20 Ağustos tarihinde, Halk TV'de bir programa konuk olan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, program bitiminde kanal binasının önünde S.O.’nun yumruklu saldırısına uğramıştı.
Saldırının ertesi günü yakalanan S.O., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülmüştü. Asayiş şubedeki işlemleri tamamlandıktan sonra Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilen S.O., ‘kasten yaralama' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.
Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi'ne Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sunulan itiraz dilekçesini değerlendiren mahkeme, dilekçede, S.O.’nun sabit ikametgah sahibi olduğunun, soruşturmanın geldiği aşamada delillerin toplanmış olduğunun ve S.O.’nun kaçma şüphesinin bulunmadığının belirtildiğini ifade ederek tahliyesine karar verdi.