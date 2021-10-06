Bugün İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

Bugün İstanbul'da İETT otobüsleri, metro, vapur, metrobüs ücretsiz olarak 23:59'a kadar kullanılabilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle 6 Ekim Çarşamba günü toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından belirli saatler içerisinde bugün toplu ulaşım seferlerinin ücretsiz olacağı bilgisi paylaşıldı. Milli bayram ve dini bayramların yanı sıra İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşu gibi anlamlı günde de toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanılabileceği belirtildi.

OTOBÜS, METRO VE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Twitter hesabından atılan tweet ile İstanbul'da toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu.

” Kurumun resmi hesabı üzerinden, ‘İstanbul’un kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımıza iyi yolculuklar dileriz.’ açıklaması yapıldı. Açıklamada, @ietttr @metroistanbul @sehir_hatlari @ulasimistanbul hesapları ilişkili hale getirildi.”

6 EKİM’DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz yolculuk; İETT, Metrobüs, Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul’un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

İMAMOĞLU DUYURDU: TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle İBB, Gülhane Parkı'nda 6 Ekim Çarşamba günü (yarın) bir dizi etkinlik düzenleyecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yarın toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurarak, kutlama etkinlikleri için vatandaşları Gülhane Parkı’na davet etti.