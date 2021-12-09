Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Bakan Koca coronada son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Aralık 2021 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa'da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Aralık verilerine göre, 350 bin 522 test yapıldı.

Son 24 saatte, 19 bin 696 yeni vaka tespit edildi. 27 bin 263 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 195 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgın son 6 haftada benzer günlük vaka sayılarıyla seyretti. Avrupa’da görülen ani artışlar ülkemizde görülmedi. Bu olumlu durumu sürdürmek ve kayıplarımızı azaltmak için eksik aşıları tamamlamalı tedbirden taviz vermemeliyiz” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 8 Aralık verilerine göre, dün 356 bin 254 test yapılmıştı. Dün, 20 bin 874 vaka tespit edilirken, 192 kişi hayatını kaybetmiş ve 29 bin 883 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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