Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç? Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 8 Kasım 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Kasım verilerine göre, 357 bin 832 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 834 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 255 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 187 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: TEDBİR ŞART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 7 Kasım verilerine göre, dün 347 bin 783 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 304 vaka tespit edilirken, 200 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 852 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir Bakan Koca il il açıkladı! İşte vaka sayısı en çok artan iller

İlginizi Çekebilir Corona virüsüyle mücadele büyük atılım: Yüzde 81.6 oranında koruyor

İlginizi Çekebilir Avrupa'da yeni salgın hızla yayılıyor! 9 ülke alarma geçti