Bugünkü vefat ve vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 18 Aralık 2021 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 18 Aralık verilerine göre, 342 bin 183 test yapıldı.

Son 24 saatte, 17 bin 664 yeni vaka tespit edildi. 25 bin 568 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 191 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 17 Aralık verilerine göre, dün 354 bin 857 test yapılmıştı. Dün, 18 bin 141 vaka tespit edilirken, 190 kişi hayatını kaybetmiş ve 24 bin 245 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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