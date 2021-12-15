Bulgarlar ilaçlarını bile Edirne’den alıyorlar
Türk Lirası'ndaki değer kaybının ardından alışveriş için Edirne’ye akın eden Bulgarlar, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor. Bulgar yoğunluğundan eczanelerde adım atacak yer kalmadı.
Türk Lirası’ndaki değer kaybı sınır illerindeki hareketliliği artırdı. Özellikle İran ve Bulgaristan’dan günü birlik Van ve Edirne’ye gelen turistler market ve giyim alışverişlerini yapıp ülkelerine dönüyor.
Bulgaristan vatandaşları yiyecek ve yiyecek ihtiyaçlarının yanı sıra ilaçlarını da kent merkezindeki eczanelerden alıyor.
ECZANELERDE ADIMATACAK YER YOK
Edirneli Eczane Teknisyeni Sevil Özçelik, Bulgaristan vatandaşlarının yoğunluğunun artarak devam ettiğini söyledi.
Edirneli eczane işletmecisi Ahmet Doktoroğlu Bulgaristan vatandaşlarının ciddi anlamda gıda takviyelerine ilgi gösterdiklerini anlattı.
Edirne'de eczanelerin birçoğu, camlarını ve tabelalarını Bulgarca yazılarla donattı. Corona virüsü tedbirlerinin de Bulgarca yazılarla camlara asıldığı görüldü.