AKP’liler devlete sırtını böyle dayadı…

4 yıldır Konya’da İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr Mehmet Koç, ekibini AKP’li bakan, milletvekillerinin akrabaları ve eski AKP’li belediye başkanlarıyla doldurdu.

Müslüm EVCİ

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HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un kardeşi olan ve 4 yıldır Konya'da İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Koç, kadrosunu AKP'lilerle doldurdu.

Koç, birçok önemli göreve AKP'li bakan ve milletvekilleri akrabaları ile eski AKP'li belediye başkanlarını getirdi.

İŞTE GÖREVE GETİRİLEN AKP'LİLER

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'na AKP İl Başkanı Hasan Angı'nın dünürü Dr. Ahmet Ergin'i, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na ise AKP eski İl Başkan Yardımcısı olan Dr. Hasan Çiftçi'yi Başkan olarak görevlendirdi.

Müdür Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın kuzeni Necati Elvan'ı Personel Hizmetleri Başkan Yardımcılığı'na getirirken, AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'in oğlu Dr. Muammer Özdemir'i ve yine AKP Konya Milletvekili Tahir Akyürek'in kardeşi Dr. Bahattin Akyürek'i ise Sağlık Hizmetleri, İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkan Yardımcılığına getirdi.

Müdür Koç, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığına AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın kardeşi Dr. Yunus Ağralı’yı, Numune Hastanesi Başhekim Yardımcılığına AKP Çumra eski Belediye Başkanı olan Dr. Mehmet Oğuz'u, AKP'li eski Halkapınar Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Ersüllü'yü de Ereğli Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü olarak atadı. Hastane Müdürlüğü, Başkan, Başkan Yardımcılığı ve Başhekim Yardımcısı maaşları ise 10 bin TL ile 24 bin TL arasında değişiyor.

“AKP'NİN AKRABA KAYIRMACILIĞI YURDUMUZUN HER TARAFINDA VAR”

Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nde AKP'li kadrolaşmasına tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “Burası AKP il başkanlığı değil, Konya İl Sağlık Müdürlüğü. Her seferinde bekadan bahsedenlerin gittiklerinde neyin bekasını düşündüklerini şimdi daha iyi anlıyoruz. Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki bu akraba kayırmacılığı maalesef ki yurdumuzun her tarafında var. Bu durum AKP iktidarının 20 yılda ülkemizi getirdiği nokta. Sağlıkta çağ atlattıklarını söyleyenler meğer kendilerine ve akrabalarına yaptıkları torpillerle çağ atlamışlar. Konya'da sağlık sektöründe yaşanan birçok sıkıntı ve sorunun sebebi işte bu liyakatsiz atamalar” diye konuştu.