Burdur’da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Burdur'un Bucak ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Burdur’un Bucak ilçesi saat 10.15’te 4.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre deprem yerin 12 kilometre derininde gerçekleşti.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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