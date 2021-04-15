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Bürokraside yeni yöntem: ‘İtfaiye öncü’ diye al, makam aracı yap!

Bir 'itfaiye öncü' aracı kurnazlığı daha! Afyonkarahisar'da AKP’li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, meclis üyelerine "Gittiğimiz yerde itibar görmüyoruz" diyerek 2021 model makam aracı aldı. Aracın vergiden muaf itfaiye öncü aracı olduğu ortaya çıktı. Daha önce de Rize'nin Çayeli Belediyesi aynı yönteme başvurmuştu.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 11:42, 15/04/2021
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Bürokraside yeni yöntem: ‘İtfaiye öncü’ diye al, makam aracı yap!

Afyonkarahisar’da CHP Şuhut İlçe Başkanı Mehmet Bayram, düzenlediği basın toplantısında AKP’li Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bozkurt'un, belediye meclis üyelerine “Gittiğimiz yerde itibar görmüyoruz” diyerek, 2021 model makam aracı aldığını ileri süren Bayram şunları söyledi:

PİYASA DEĞERİ 900 BİN LİRA

– Lokantalar, kahveler kapalı. Esnaf siftah etmiyor. Şuhut sanayisi kan ağlıyor. Çiftçinin ürünü pazarlayamadığı bir dönemde Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt sıfır kilometre makam aracı derdine düşmüş. Bu araç itfaiye öncü aracı olarak alınmış. Normalde piyasa değeri 900 bin lira. İtfaiye öncü aracı olarak alındığı için vergisiz 285 bin lira ödenmiş. Daha önce 2007 model başka bir makam aracına biniyordu. Bu araçta gayet güzel bir araçtı. Şimdi makam aracı alınca itibarınız arttı mı?

CHP Şuhut İlçe Başkanı Mehmet Bayram

ESNAFA KİRA DESTEĞİ VERSEYDİNİZ

– Belediye bütçesinden 285 bin TL’ye yeni makam aracı almasının yanı sıra 75 bin TL’ye de saat kulesi yaptırdı. Elbette ki saat kulesi dikilir, makam aracı alınır; fakat bu zor günlerde bu parayı esnafa kira desteği vererek, vatandaşa su indirimi sağlayarak, işçiye çıkış vermeyerek verimli ve hayırlı bir iş için kullanabilirdiniz.

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Afyonkarahisar AKP CHP Meclis MHP Rize sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:11:12,