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Bursa’da kaçak göçmenler böyle görüntülendi

Bursa-Gemlik otoyolunda kaçak göçmenleri taşıyan araç arıza yapınca, araçtan inen kalabalık düzensiz göçmen grubu Bursa istikametine doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Valiliği, 41 düzensiz göçmen ve 1 organizatörün gözaltına alındığını duyurdu.

Halil ATAŞ
Yayınlanma: 20:23 - 27 Ekim 2021 Güncellenme:
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Bursa-Gemlik otoyolunda kaçak göçmenleri taşıyan araç arıza yaptı. Araçtan inen kalabalık göçmen grubu şehre doğru yürüdü.

O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun hızla yayılması ve gelen tepkiler üzerine  Bursa Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama  yayımladı.

BURSA VALİLİĞİ: 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Bursa-Gemlik İlçesi karayolu üzerinde düzensiz göçmenlerin yürüdükleri ihbarı üzerine; güvenlik güçlerimiz tarafından Gemlik-Otoyol Gişeleri Mevkiinde 41 düzensiz göçmen ile 1 organizatör gözaltına alınmış, yabancı şahıslar yapılan adli ve idari işlemlerden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir.

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