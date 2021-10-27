Bursa’da kaçak göçmenler böyle görüntülendi
Bursa-Gemlik otoyolunda kaçak göçmenleri taşıyan araç arıza yapınca, araçtan inen kalabalık düzensiz göçmen grubu Bursa istikametine doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Valiliği, 41 düzensiz göçmen ve 1 organizatörün gözaltına alındığını duyurdu.
Bursa-Gemlik otoyolunda kaçak göçmenleri taşıyan araç arıza yaptı. Araçtan inen kalabalık göçmen grubu şehre doğru yürüdü.
O anları bir vatandaş cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Videonun hızla yayılması ve gelen tepkiler üzerine Bursa Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.
BURSA VALİLİĞİ: 41 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Valilik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
* Bursa-Gemlik İlçesi karayolu üzerinde düzensiz göçmenlerin yürüdükleri ihbarı üzerine; güvenlik güçlerimiz tarafından Gemlik-Otoyol Gişeleri Mevkiinde 41 düzensiz göçmen ile 1 organizatör gözaltına alınmış, yabancı şahıslar yapılan adli ve idari işlemlerden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir.