Bursa’da KYK yurdunda öğrenci protestosu
Bursa'da KYK yurdunda kalan öğrenciler, gece saatlerinde camlara çıkarak “Müşteri değil, öğrenciyiz”, "İnternetsiz eğitim olmaz" sloganları attı, ışık açma kapama eylemi gerçekleştirdi.
KYK yurdunda bir öğrenci eylemi daha gerçekleşti. Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde kadın öğrencilerin kaldığı Halime Hatun KYK Yurdu'nda yurt koşulları protesto edildi.
Gece saatlerinde yurt odalarından camlara çıkan öğrenciler, “Müşteri değil, öğrenciyiz”, “İnternetsiz eğitim olmaz” sloganları attı; ışık açma-kapama eylemi yaptı.