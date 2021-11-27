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Bursa’da lodos hayatı felç etti

Bursa'da gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos, hayatı felç etti. Bir binanın duvarı şiddetli lodos nedeniyle yıkılırken, bir kamyonet şiddetli lodostan yan yattı. Çok sayıda ağaç ve tabela yola devrildi. Bazı evlerin çatıları uçarken, bir çok binanın ise sıvaları araçların üzerine devrildi.

Yayınlanma: 03:35 - 27 Kasım 2021 Güncellenme:
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Bursa’da lodos hayatı felç etti

Bursa’da gece saatlerinde etkisini arttıran lodos, hayatı felç etti. Kentin özellikle Doğu bölgesinde etkili olan şiddetli lodos sebebiyle bir çok ağaç ve reklam tabelası yola devrildi. Kestel İlçesi’nde bir kamyonet, lodos sebebiyle yan yattı.

İHA

Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi’nde bir binanın duvarları sokağa yıkılırken, Arabayatağı Mahallesi’nde uçan bir çatı otomobillerin üzerine devrildi. Bursa genelinde çok sayıda otomobilde maddi zarar oluşurken, Şehrin birçok noktasından polise fırtına sebebiyle ihbar yağdı.

İHA

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, lodosun sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi ve ardından yağışın başlaması bekleniyor.

İHA

Mahalle sakinlerinden Mesut Yıldızay, ”Ben yan tarafta oturuyordum, büyük bir gürültü geldi. Geldik baktık ev yıkılmış neyse ki evde kimse bulunmuyordu”. dedi. (İHA)

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