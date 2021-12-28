Büyükşehir belediye başkanları Kızılca Gün etkinliğinde buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve 10 büyükşehir belediye başkanının katıldığı Kızılca Gün etkinliğinde konuşan Mansur Yavaş, "Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti bizlere emanet etti. Bizler de inşallah bu salonu dolduran gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Tabii ki bizler de size emanet ediyoruz ve onu canınızdan aziz koruyacağınızdan hiç şüphemiz yok" dedi.

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Aralarında Ankara, Muğla, Antalya, Adana, Eskişehir, İstanbul, Aydın, Mersin, Tekirdağ ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarının yer aldığı 10 büyükşehir belediye başkanı, 27 Aralık Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümünde Başkent'te buluştu. Gün içerisinde Anıtkabir'i ziyaret eden başkanlar akşam saatlerinde Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Kızılca Gün etkinliğe katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları söyledi:

* Yedi düvele karşı savaşırken Anadolu'dan bir hareket başlatıp ülkemizin bağımsızlığını kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişi çok çok önemlidir. İlk defa Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'da tam 35 bin kişi karşılamıştır. Seymenler, halk hepsi dizilmiş… ‘Hayırdır ağalar, niye geldiniz?' Cevap; ‘Vatan uğruna ölmeye geldik.'

* Zor bir süreç başlayacaktır, tekrar sorar, ‘Fikrinizde sabit misiniz?' Cevap; ‘Ant olsun., ant olsun, ant olsun.' Ve kuruluşun ve kurtuluşun karargahı Ankara'dan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti bugünlere geldi.

* Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyeti bizlere emanet etti. Bizler de inşallah bu salonu dolduran gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Tabii ki bizler de size emanet ediyoruz ve onu canınızdan aziz koruyacağınızdan hiç şüphemiz yok.

* Bizler, özellikle 11 büyükşehir belediye başkanımız her ay ya da 40 günde bir ülkemizin herhangi bir ilinde toplanıp yaptığımız çalışmaları paylaşıyoruz, birbirimizle dayanışma ve ortak karar alma süreçlerini konuşuyoruz.

* Özellikle 27 Aralık'ı Ankara için kararlaştırmıştık. Ankara'da toplandık ve böyle özel bir günde hem sizlerle hem de değerli büyükşehir belediye başkanlarıyla bir arada olduğumuz için son derece mutluyuz.

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