Büyükşehir, ücretsiz ekmek dağıtımına başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ekonomik sıkıntıların daha da artmasıyla birlikte dar gelirli yurttaşlara ücretsiz ekmek dağıtmaya başladı. Üst üste gelen zamlara rağmen Halk Ekmeği 1 TL’den satmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, fırıncı esnafından aldığı ekmekleri de dezavantajlı mahallerdeki yurttaşlara ulaştırıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların alım gücünün düştüğü şu günlerde ücretsiz ekmek dağıtımına başladı. Fırıncı esnafından alınarak, kentin dezavantajlı mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleşen dağıtımlar sayesinde vatandaşlar temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğe ücretsiz ulaşma imkanı buldu. Ekmeğin ücretsiz bir şekilde dağıtıldığı haberini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından duyurdu.

Projenin ilk dağıtımı Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından Akdeniz ilçesi Özgürlük Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz ekmek dağıtımı hem fırıncı esnafına hem de vatandaşa katkı sağlayacak. Her aileye 3'er ekmekten günlük toplam 3 bin adet olarak yapılan dağıtımlar, önümüzdeki günlerde farklı ilçe ve bölgelerde devam edecek.

HALK EKMEK MERSİN’DE HALA 1 LİRA

Büyükşehir Belediyesi, un fiyatlarına gelen zamlarla ekmek fiyatlarının artmasına rağmen zam oranını yansıtmayarak Halk Ekmek Büfelerinde ekmeği 1 TL'den satmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaş ekmeğe ücretsiz ulaşırken, dar gelirli vatandaş da alabileceği en ucuz fiyattan ekmek alıyor.

“GÜNLÜK 3 BİN EKMEK ULAŞTIRACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nde Aşhane sorumlusu olarak görev yapan Ergün Horoz, ücretsiz ekmek dağıtımlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

*Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer öncülüğünde Sosyal Hizmetler Dairesi olarak, hayata geçirdiğimiz sosyal projelerle ekonomik anlamda bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında durmaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle yeni bir çalışmayı daha hayata geçirdik.

*Ücretsiz ekmek dağıtımına başladık. Merkez ilçelerimizden başlayarak tüm ilçelerdeki dezavantajlı mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın mutfak masraflarına destek olmak için her aileye 3'er ekmekten olmak üzere günlük 3 bin ekmek ulaştıracağız.

*Tabi ileriki günlerde bu hizmetimiz genişleyerek devam edecek. Bu proje ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ederken diğer taraftan da fırıncı esnafımızın yanında olacağız.

“İNSANLAR PERİŞAN, ZAM ZAM ZAM”

Özgürlük Mahallesi sakinlerinden Leyla Kiper, ücretsiz ekmek dağıtımından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “İnşallah devamı gelir diye düşünüyorum yardımların. İnsanlar perişan; zam zam zam. Allah razı olsun, mutlu olduk” diye konuştu.

Vatandaşlardan Güllü Polat, “Allah kabul etsin inşallah. Allah bu felaketleri üstümüzden kaldırsın inşallah. Sizin de ellerinize sağlık, sağ olun, Allah daha çok versin. İnşallah üstümüzden kalkar bu pahalılıklar. Elimizden gelen bir şey yok” dedi.

“EKMEĞE GÜCÜMÜZ YETMİYOR”

Suzan Yaman, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ücretsiz ekmek hizmeti için teşekkür ederek, “Allah yardımcısı olsun, başarılar diliyorum. Bir emekli maaşıyla geçiniyoruz. Zor oluyor alması ekmeği. Hele de çocuklar geldiği zaman daha da zorlaşıyor geçim. Allah yardımcımız olsun, ne diyelim?” ifadelerini kullandı.

Ekmek dağıtımının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Hamiyet Yaman, “Ekmek bulamıyoruz, açız. Bir emekli aylığı hiç yetmiyor. Mağduruz, hastayız. Kocam da ben de çok mağduruz. Bütün millet öyle. Hepimiz öyleyiz. Her şeye ihtiyacımız var. Daha hiçbir Belediye Başkanından görmedik biz böyle dağıtımı. Başkaları getiriyor ayrım ederek dağıtıyorlar. Bunlar herkese dağıtıyor ayrım etmeden” dedi.

Daha öncesinde kendilerine un dağıtımı da yapıldığını söyleyen Nurseren Yaman, “Allah işini gücünü rast getirsin. Her hamur yoğurmada kendine dua ediyorum. Bugün de ekmek göndermiş. 1 ekmek 1 ekmek fakir için. Ekmeğe gücümüz yetmiyor inan. Alamıyoruz, emekliyiz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Dilek Duman da Büyükşehir'in dağıtımlarından memnun olduğunu belirterek, “Çok güzel bir şey. Bir tek ekmek değil bir sürü şey dağıtıyor. Çocuklarımıza süt dağıtıyor, un verdi kaç sefer çok memnunuz” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir İmamoğlu'ndan Halk Ekmek açıklaması