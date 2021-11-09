‘ByLock’un lisans sahibi tahliye edilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi olan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, Keynes hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Terör örgütü FETÖ'nün, haberleşme programı olan ByLock'un lisans sahibi, ABD vatandaşı David Keynes , 9 Haziran 2021'de teslim olmuş ve 6 günlük gözaltı süresinin ardından 14 Haziran 2021'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

6 Ekim'de, 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Keynes’in tutukluluğun devamını karar verilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Keynes'in aylık tutukluluk durumunun incelenmesi için 3 Kasım'da toplanan mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının ara mütalaasında tahliye talebi üzerine Keynes'in tahliyesine karar verdi.

“TÜRKİYE'YE KENDİLİĞİNDEN GELMİŞ OLMASI”

Heyetin verdiği kararda, sanık Keynes hakkındaki delillerin büyük oranda toplandığı, soruşturmaya ve kovuşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden Türkiye'ye geldiği ve kaçma şüphesine dair somut bir olgunun bulunmadığı belirtildi. Ara kararda ayrıca Keynes hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

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