Çadırda karantina kararı

Eskişehir’e mevsimlik işçi olarak çalışmaya gelen ve corona virüsüne yakalanan kadın, yaşadığı çadırda ailesiyle birlikte karantinaya alındı.

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Alpu'ya bağlı Bozan Mahallesi’ndeki çadırlar bölgesinde yaşayan mevsimlik tarım işçisi Hatice Taş’ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

ÇADIRDA KARANTİNAYA ALINDILAR

Hatice Taş'ın çadırlar bölgesinde eşi İ.T. ve 5 çocuğu ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ve filyasyon ekibinin müdahalesiyle Hatice Taş ve ailesi, yaşadıkları çadırda karantinaya alındı.

Etrafına şerit çekilerek karantinaya alınan çadırın çevresinde yaşayanlar karantina kurallarına uyulması konularında bilgilendirildi.

Karantinaya alınan 7 kişilik Taş ailesinin kontrolleri takip ediliyor. İHA

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