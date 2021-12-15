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Çalınan 500 yıllık İran halısını satmak isterken yakalandılar

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonla geçtiğimiz yaz Silivri’de bulunan bir evden çalınan 500 yıllık İran halısı bulunarak sahibine teslim edildi. Tarihi halıya müşteri arayan 3 şüpheli şahıs yakalandı.

Yayınlanma: 09:53 - 15 Aralık 2021 Güncellenme:
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020'de Silivri'de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığı’na ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık ipek İran halısının izini sürdü.

Titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda aranan halıya (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.) isimli şahısların müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

500 YILLIK HALIYI 300 BİN DOLARA SATMAK İSTEDİİLER

Yapılan çalışmalar ve takip neticesinde; şüphelilerin İstanbul Fatih'te ikamet ettikleri belirlendi. Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi.

Baskında; şüpheliler M.K., T.B. ve İ.A. ipek İran halısını satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi. (İHA)

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