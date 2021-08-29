Çam fıstığı kozalağı ihaleyle satılacak

Acıpayam Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan ilana göre, park, bahçe, refüj gibi yerlerdeki çam fıstığı kozalakları ihaleyle satılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Acıpayam Belediyesine ait ilçe merkezi ve mahallelerinde bulunan park bahçe ve refüj vb. yerlerde bulunan çam fıstığı kozalağı satış ihalesi; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 09.09.2021 Perşembe günü saat 15.00'de Belediye Meclis toplantı salonunda Belediye Encümen huzurunda yapılacaktır.

-Çam fıstığı kozalaklarının Muhammen satış bedeli KDV dâhil 60.000,00 TL. Geçici Teminat tutarı 12.000,00.-TL. dir.

-Çam fıstığı kozalaklarını İhalede satın alan kişi bedelini ihalenin kesinleştiği tarihten sonra 10 gün içinde ödeyecektir.

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