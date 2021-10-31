‘Çamaşır kafe’ üniversiteli akınına uğradı

Üniversitelilere ücretsiz çamaşır yıkama imkanı sunan Çamaşır Kafe, 9 aylık eğitim-öğretim dönemi boyunca bir üniversitelinin bütçesine yaklaşık 5 bin lira katkı sağlıyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi'nin merkezde ve Tarsus'ta hizmet veren Çamaşır Kafe'leri, uzaktan eğitim döneminin ardından yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla birlikte üniversitelilere bir kez daha kapılarını açtı. Gençlerin bütçelerine 9 aylık eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 5 bin lira katkı sağlayan Çamaşır Kafe, gençlere aynı zamanda verimli vakit geçirebilecekleri sosyal bir ortam da sunuyor.

2019’DA TARSUS’TA AÇILMIŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sosyal belediyecilik anlayışıyla öğrencilerin hizmetine sunduğu ilk Çamaşır Kafe, 2019'un Kasım ayında Mersin Üniversitesi girişinde; Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi'nde açılmıştı. Hizmete başladığı sıralarda öğrencilerden yoğun ilgi gören Çamaşır Kafe'nin ikinci şubesi de 2020'nin Haziran ayında Tarsus Üniversitesi civarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde açıldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASIYLA ÇAMAŞIR KAFE'YE YOĞUN İLGİ

Artan vakalar nedeniyle üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi Büyükşehir'in Çamaşır Kafe'lerini de etkiledi. Bu süreçte az sayıda öğrenciye hizmet veren Çamaşır Kafe, yüz yüze eğitime başlandığı bu dönemde gençler tarafından yeniden yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma imkanı sunan Çamaşır Kafe'de gençlerin deterjan ve yumuşatıcıları da yine Büyükşehir tarafından karşılanıyor. Çamaşır Kafe'de gençlere kütüphane, televizyon izleme, Wi-Fi ile çay ve su hizmeti gibi birçok hizmet tamamen ücretsiz sunuluyor. Öğrencilerin, bu hizmetlerden faydalanabilmek için üniversite öğrenci kimlik kartını göstermesi yeterli oluyor.

ÇAMAŞIR KAFE İLE BİR ÖĞRENCİ 9 AYDA 4 BİN 680 TL TASARRUF SAĞLIYOR

Piyasada bir makine dolusu çamaşırın yıkama ve kurutma işlemine 65 TL veren bir öğrenci, Çamaşır Kafe'de bu hizmetten ücretsiz faydalanabiliyor. Çamaşır Kafe sayesinde haftada bir kere renkli ve beyaz çamaşırlarını yıkatan bir öğrencinin ayda 520 TL, 9 aylık bir eğitim-öğretim döneminde ise 4 bin 680 TL cebinde kalıyor. Açıldığı dönemde öğrencilere ücretsiz çorba ve ekmek ikramında da bulunulan Çamaşır Kafe'de bu hizmet yeniden başlayacak.

“BURASI KLASİK BİR ÇAMAŞIRHANE DEĞİL. ADI ÜSTÜNDE, ÇAMAŞIR KAFE”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Özlem Yaşar, Çamaşır Kafe hizmetinin öğrencilerin ihtiyaçlarından ortaya çıktığını vurguladı. Uzaktan eğitim sürecinde az sayıda gence hizmet veren Çamaşır Kafe'nin şimdi yeniden yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekleyen Yaşar, “Bizi çok mutlu eden bir süreç. Her gün onlarca öğrenciyi burada ağırlıyoruz” dedi. Gençler için ilerleyen günlerde Çamaşır Kafe'de müzik dinletisinden masa tenisine kadar birçok sosyal aktiviteyi daha hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Yaşar, “Burayı gençler için bir sosyal çekim merkezi olarak düşünüyoruz. Burası klasik bir çamaşırhane değil. Adı üstünde, Çamaşır Kafe. Dinlendirici, kaliteli vakit geçirmeyi sağlayan, eğlendirici, ihtiyaç giderici bir mekan” dedi.

“ÇAMAŞIRLARIMIZ YIKANIRKEN BURADA ONLİNE DERSİMİZE GİREBİLİYORUZ”

Mersin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 4'üncü sınıf öğrencisi Hande Bostancı, en son 2'nci sınıfta faydalandığı Çamaşır Kafe'nin kendisine bu dönemde de oldukça kolaylık sağladığını vurgulayarak, “Çamaşır Kafe'nin açılması çok yararlı oldu. Öğrenciler gerçekten çok rahatladılar. Ben Adanalıyım. Bir öğrenci için kuru temizlemeye gitmek, oraya ayrı bir bütçe ayırmak bir lükstür. Burası onun için bayağı avantajlı. Az önce de online dersimiz vardı. Burası internet imkanı da sağlıyor. Çamaşırlarımız yıkanırken online dersimize girebiliyoruz” diye konuştu.

Ailesinin Mersin'in Toroslar ilçesinde yaşadığını ancak üniversiteye uzaklığı nedeniyle Hande Bostancı'yla aynı evi paylaştığını belirten Sümeyye Kart ise “Ev arkadaşımla birlikte eşyalarımızı valize koyup her hafta annemlere gidip orada yıkayıp geliyorduk” dedi. Çamaşır Kafe'den sonra bu yükten kurtulduklarını sözlerine ekleyen Kart, “Ben 22 yaşındayım, 22 yıldır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir Başkan gördüm, çok çalışıyor gerçekten” ifadelerine yer verdi.

“MERSİN'E GELDİĞİM İÇİN HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM, TAM BİR ÖĞRENCİ ŞEHRİ”

Diyarbakır'dan gelerek Mersin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıfta öğrenim gören Mustafa Yavuz, şöyle dedi:

“Burada kaldığım yer bana elbiselerimi yıkamak için çok fahiş fiyat verdi. Burayı keşfettik. Mersin'le ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Geldikten sonra böyle kolaylıklar olduğunu öğrendik. Mersin'e geldiğim için hiç pişman değilim. Tam bir öğrenci şehri.”

Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Şevval Akdere ise, şunları söyledi:

“Burada hem kitap okuma, zaman geçirme hem de çamaşırlarımızı yıkama avantajına sahip olduk. Yurdumuzda böyle şeyler ücretli. Keyifli, sıcak ve güzel bir mekan. Mutluyum, burayı sevdim.”

TARSUS'TAKİ ÇAMAŞIR KAFE YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin Tarsus Üniversitesi'ne yakın noktada bulunan Yüzbaşı Yaşar Caddesi üzerindeki Çamaşır Kafesi, öğrencilerin çamaşırlarının yıkanmasının yanı sıra ücretsiz internet hizmeti, modern ve ergonomik ortamıyla kitap okuma veya ders çalışma imkanı sunuyor.