Cami imamının CHP’lilere yönelik paylaşımına suç duyurusu

Erbaa’nın Alacabal Mahallesi’nde bulunan Güney Camisi’nin imamı Ayhan Keskin, Covid-19 aşısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Üstünde “Aşıyı önce CHP’lilere yapalım işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur” yazılı bir görsel paylaşan imam hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ suçlarını işlediği gerekçesiyle CHP İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu suç duyurusunda bulundu.

PARTİLİ DİN GÖREVLİSİ

Tepki çeken paylaşımı yapan İmam Keskin hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kocaoğlu, sorunu hukuksal yol ile çözeceklerini belirtti. Paylaşımın bir din görevlisi tarafından yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, “Adalete inanan her CHP’li gibi sorunu kavga ile kötü söz ile değil, hukuksal yollarla çözmek için mücadele ediyoruz. Partili din görevlisinin bu ayrıştırıcı dilini kınıyoruz. Partimizin seçmenlerine yapılan bu çirkin hakareti eden din görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunarak adli süreci başlatmış bulunmaktayız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi otel odalarında değil savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir” dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL KASTEN AŞAĞILAMA

Kocaoğlu, “Kullanılan ifadeler, halk içindeki konumu ve mesleği itibarıyla düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Önemle belirtiriz ki şüphelenin, siyasal eleştiri yapma durumu ve konumu bulunmamakta olup kasten CHP’yi aşağılama amacı güttüğü açıkça ortadır” diyerek imam Ayhan Keskin hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından” dava açılması için şikayette bulundu. Öte yandan İmam Keskin gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.