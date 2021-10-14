Camiye dükkan yapılacağı iddiasına cemaat tepki gösterdi

Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Yıldız Zöhre Camii'nin, yan kısmındaki bir bölümün cami yönetimi kararıyla yıkılarak dükkana çevrilecek olmasına, cami cemaati tepki gösterdi. Cami yönetiminin yapılacak dükkanı, yıllık 1 milyon 100 bin liraya bir markete kiraya verdiğini öne süren cami cemaatinden Salih Sarıhasan, "Yönetim burayı ticarethaneye çevirmiş. Biz cami cemaati olarak buraya market yapılmasını istemiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Bahçelievler, Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Yıldız Zöhre Camii’nin yan tarafında bulunan ve alt katı Kur-an Kursu, üst kısmı ise ibadet alanı olarak kullanılan alanın dış kısımları iş makineleri tarafından yıkılmaya başlandı. Cami cemaati, yıkılacak alanın cami yönetimi tarafından dükkana dönüştürülüp, bir markete kiraya verileceğini belirtip duruma tepki gösterdi.

“YÖNETİM BURAYI TİCARETHANEYE ÇEVİRMİŞ”

Yıkım çalışmalarına tepki gösteren vatandaşlardan Salih Sarıhasan şu ifadeleri kullandı:

* Buraya yeni bir cami yapıldı. Caminin altını, taşıma kolonlarındaki duvarları yıkıyorlar. Cami yönetimi burayı dükkana çevirecek, daha sonra da markete kiralayacak. Alt katı 800, üst katı 800 toplamda 1600 metrekare bir alan dükkana dönüştürülecek. Yönetim burayı ticarethaneye çevirmiş. Ne gereği var, camiyi yıkıp burayı kiraya vermeye.

* Burada çok sayıda market var zaten. Duyduğuma göre cami yönetimi burayı markete yıllığına 1 milyon 100 bin liraya kiraya vermiş. Biz cami cemaati olarak buraya market yapılmasını istemiyoruz. Önüne gelen herkes cami altına ticarethane yapmasın. Bu paraların nereye gideceğini de bilmiyoruz.

“MARKETE KİRAYA VERİLECEK”

İddialarla ilgili ulaştığımız Yıldız Zöhre Camii Derneği yönetimi, yıkımın camiye her hangi bir zarar vermediğini savunarak şu açıklamayı yaptı:

* Biz gerek müftülükten, gerekse belediyeden izinleri aldık. Müftülükle beraber yapılıyor bu iş. Sözleşme müftülükle yapılıyor, biz dernek olarak yapmıyoruz. Camiinin alt kısmı müşteriler için otopark olacak, üst kısmı ise dükkan olacak. Dükkanı bir markete vereceğiz ancak ne kadar kiraya vereceğimizi henüz kararlaştırmadık. Bu cami 3 yıl önce ibadete açıldı, yeni bir cami. Caminin her hangi bir geliri yok.

Bahçelievler Belediyesi yetkilileri de, konunun belediyenin bilgisi dahilinde olduğu ve ilgili birimler tarafından incelendiği ve yıkım çalışmalarıyla ilgili her hangi bir sorun görülmediğini açıkladı.