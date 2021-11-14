Can pazarının yaşandığı kazada ‘pes’ dedirten davranış
Adana'da meydana gelen kazada adeta can pazarı yaşandı. Olayın ardından yaşananlarsa adeta 'pes' dedirtti.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi’nde meydana geldi. Ali Hocalı Mahallesi’ndeki soğan tarlasından dönen Mehmet Emin Diş yönetimindeki minibüs, sürücüsünün virajı almaması sonucu DSİ’ye ait sulama kanalına düştü.
ARACIN ÜSTÜNE ÇIKIP YARDIM İSTEDİLER
Sürücü Diş ile yanındaki eşi Rabia, aracın üzerine çıkıp, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
CANLI YAYIN YAPTILAR
Bu sırada çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda girip, canlı yayın yapması dikkat çekti.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, şişme bot ile kanala girip çifte ulaştı. Can yeleği giydirilen çift, botla kıyıya çıkarıldı.
Çift, yakınları ile birlikte eve döndü. Minibüs de vinçle sulama kanalından çıkartıldı. DHA