Çanakkale Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı

Çanakkale’de saat 07.30'da çöken yoğun sis tabakası nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapandı. Sis tabakası yüzünden kara trafiğinde de zor anlar yaşandı.

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Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.30 itibariyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı.

Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı’na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi. Çanakkale Boğaz hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., yoğun sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir feribot seferlerinin saat 08.50’den itibaren durdurulduğunu açıkladı. DHA

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