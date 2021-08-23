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Çanakkale’de orman yangını çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Yangına havadan karadan müdahale ediliyor.

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Çanakkale’de orman yangını çıktı

Tavaklı köyünde son bir ayda 9’uncu kez orman yangını çıktı. Tepebağlar mevkisinde öğle saatlerinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattına bildirdi.

Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 3 dozer, 65 orman personeliyle, Geyikli ve Ezine belediyelerine ait 6 itfaiye aracı yangına müdahale ediyor. Bölgede yangını, havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. DHA

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