Çarpıcı anket sonucu: Seçmenin yüzde 54’ü ‘AKP iktidardan düşecek’ dedi
MetroPOLL Araştırma'nın anketine katılan seçmenlerin yüzde 54'ü ‘AKP iktidardan düşecek’ dedi.
MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Eylül 2021 tarihli ‘AK Parti Gelecek Seçimi Kazanır mı?' anketinin sonuçlarını paylaştı.
Ankete katılan seçmenlerin yüzde 53,7'si AKP'nin gelecek seçimlerde iktidardan düşeceğini, yüzde 37,8'i ise iktidarını sürdüreceğini belirtti.
AKP’LİLERİN YÜZDE 25’İ, MHP’LİLERİN YÜZDE 38’İ İKTİDARIN BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
24 Haziran 2018 milletvekili seçimlerinde verilen oylar baz alındığında, “AKP gelecek seçimi kazanır mı?” sorusunu yanıtlayan AKP'lilerden yüzde 65,8'i ‘evet' yanıtı verirken, ankete katılan AKP'lilerin yüzde 25,7'si ise ‘AKP iktidardan düşecek' dedi. MHP'lilerin yüzde 55,2'si ‘AKP iktidarını sürdürecek', yüzde 38,3'ü ise ‘İktidardan düşecek' dedi.