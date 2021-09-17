Çavuşoğlu, New York’ta en az gelişmiş ülkeler toplantısına katıldı
New York’ta "En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı”na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkevi açılışı için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde temaslarına başladı.
Çavuşoğlu, ilk olarak “En Az Gelişmiş Ülkeler Yıllık Bakanlar Toplantısı”na katıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıda ülke temsilcileriyle görüşen Çavuşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Az gelişmişlikle mücadele uluslararası toplumun önceliği olmalı” dedi.
“DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”
Çavuşoğlu, “Bu ülkelerin kalkınma çabalarını insani dış politikamız çerçevesinde desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.