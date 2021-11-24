Cemal Enginyurt: Havaya bir lira attım, bu kez yere pul düştü

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, SÖZCÜ TV’ye konuştu. "Geçen gün havaya 1 lira attım, yere 90 kuruş olarak düştü. Şimdi yine bir lira attım, geriye bir şey düşmedi, çünkü para pul oldu" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cem YILDIRIM/ANKARA

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Bu millet ilk seçimlerde sandıkta yumruğu sıkacak, sizi gönderecek. Yönetemiyorsunuz ülkeyi batırdınız dış güç diyorsunuz. Dış güçler kadar bu gidişle başınıza taş düşecek ama siz de yok olup gideceksiniz, olan millete olacak. Yazık ettiniz ülkeye” açıklaması yaptı. Enginyurt şunları söyledi:

BÜYÜK EKONOMİST ÜLKEYİ BATIRMAYA KARARLI

– Büyük ekonomist Recep Tayyip Erdoğan sayesinde artık uçuyoruz. Hem de öyle böyle değil. En son 1 lirayı havaya attım, yere düştüğünde 90 kuruş olmuştu, şimdi 1 Lirayı havaya attım, geriye bir şey düşmedi. Çünkü pul olmuştu. Büyük ekonomist ülkeyi batırmaya azmetmiş, kararlı görünüyor.

YAZIK ETTİNİZ BU ÜLKEYE

– Yanındaki de ‘Sabredin, dişinizi sıkın' diyor. Diş mi kaldı sıkacak. Tek şey kaldı sıkacak. Bu millet ilk seçimlerde sandıkta yumruğu sıkacak, sizi gönderecek. Yönetemiyorsunuz ülkeyi batırdınız, dış güç diyorsunuz. Dış güçler kadar bu gidişle başınıza taş düşecek ama siz yok olup gideceksiniz, olan millete olacak. Yazık ettiniz ülkeye.