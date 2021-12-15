Cemal Enginyurt: OHAL değil, hemen seçim

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Enginyurt, "Bu ülkede ilan edilecek ekonomik OHAL değil, seçim… Bir an önce seçim kararı alınsın" dedi.

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Cem YILDIRIM / ANKARA

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Ülkeyi yönetemediğinizi açık ve net bir şekilde itiraf ettiniz” diyerek iktidara seslendi. SÖZCÜ WEB TV’ye konuşan Enginyurt, şunları söyledi:

KORKUYLA ÜLKE YÖNETİLMEZ

– Ne diyor Maliye Bakanınız? “Hep birlikte batarız. Benim iş yerimde bin kişi çalışıyor. Ben batarım” diyor. Korkuyla ülke yönetilmez. Halkı korkutarak bir yere varamazsınız.

SÖZDE BİR AKADEMİSYEN ÇIKIP DİYOR Kİ…

– Nureddin Nebati, “Dış güçler dolara müdahale etmiyor, iç güçler yapıyor. Merkez Bankası uğraşıyor” diyor. Bir türlü doları düşüremiyorsunuz, sözde bir akademisyen çıkıp diyor ki “Ekonomi çok kötü, her an OHAL ilan edilebilir.” Yani tehdit, korku, şantajla milleti susturmaya çalışıyorsunuz. Susturamazsınız. Susturamazsınız.

EKONOMİYİ BERBAT ETTİNİZ

– Bu ülkede ilan edilecek şey OHAL değildir. Bu ülkede ilan edilecek tek şey hemen seçim, şimdi seçimdir. Öyle hadsizlik yapmayı bırakın. Tehdidi bırakın, milleti korkutmayı bırakın. Neye göre OHAL ilan ediyorsunuz? Ekonomiyi berbat ettiniz. Ülkeyi batırdınız. Utanmadan OHAL diyorsunuz. Hemen seçin. Şimdi seçime gidin.

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