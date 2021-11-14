Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’a ‘ekonomi’ eleştirisi: Kitap yazarken, piyasadan haberiniz yok

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın "Ekonominin kitabını yazdık" sözlerine atıfta bulunarak "Anlaşılan yazdığınız kitap, Hitit alfabesiyle yazılmış. Zira ne okuyan, ne de uygulayan başarılı birini göremedik" dedi.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” sözlerine göndermede bulundu.

Cemal Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

* Biz ekonominin kitabını yazdık demişsiniz. Anlaşılan yazdığınız kitap, Hitit alfabesiyle yazılmış

* Zira ne okuyan, ne de uygulayan başarılı birini göremedik.

* Ha bu arada Dolar 10 TL’yi test etti, hatırlatayım istedim.

* Kitap yazarken, piyasadan haberiniz yok da.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması’na katılan Erdoğan, hükümetin ekonomi politikalarına eleştirenlere sert çıkarak “‘Millet aç’ diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” demişti.

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