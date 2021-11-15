Cemal Enginyurt’tan Erdoğan’a: Sen yazsan yazsan masal kitabı yazarsın

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Ekonominin kitabını yazdık" diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanı sen yazsan yazsan masal kitabı yazarsın. Ekonomi kitabı senin neyine?... Seni yazdığı kitap anlaşılan Hitit dilinde. Çünkü sen de dahil hiç kimse bir şey anlamıyor” dedi.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz” açıklamalarına tepki gösterdi.

“YAZDIĞIN KİTAP ANLAŞILAN HİTİT DİLİNDE”

Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

* Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Ekonominin kitabını yazdım' diyor. Sayın Cumhurbaşkanı, yazdığın kitap buysa vay halimize. Yandı gülüm keten helva. Dolar 10 lirayı geçti, enflasyon yüzde 50'yi geçti, açlık, sefalet kol geziyor, esnaf perişan, sanayici batakta, işsizlik arttı, çiftçi icrada.

* Sayın Cumhurbaşkanı sen yazsan yazsan masal kitabı yazarsın. Ekonomi kitabı senin neyine? Bırak artık ekonomiyi, ‘Ekonomistim' demeyi de memleketi yönetecek olanlara, memleketi milletin kendisine bırak. Millet, ‘Artık yönetemiyorsun' diyor, ‘Gitmelisin' diyor.

* Sen değil ekonomi kitabı, ne yazarsan yaz artık bundan ötesi berbat, rezalet, yokluk, sefalet. Seni yazdığı kitap anlaşılan Hitit dilinde. Çünkü sen de dahil hiç kimse bir şey anlamıyor.

“YA YAZMASAYDI NE YAPARDIK?”

Enginyurt, paylaşımında “Cumhurbaşkanımız, Ekonominin kitabını yazmış. Ya yazmasaydı ne yapardık? Masal kitabı yazmış” ifadelerini de kullandı.

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