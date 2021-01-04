Cemal Metin Avcı’nın eşi tanık olarak dinlenecek

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, 16 Temmuz’da kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar’ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup, yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti.

Avcı’nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar’ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece ‘canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.

KARDEŞİ DE BAĞ EVİNDEYDİ

Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı’nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Metin Avcı, ‘canavarca hisle adam öldürme’ suçundan, kardeşi Mertcan Avcı da ‘yardım ve yataklık’ suçundan hakim karşısına çıktı. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti, katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın olay sırasında cezai ehliyetin tam olup olmadığını gösteren rapor istenmesine, Gültekin’in ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tip Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan rapor istenmesine ve yeni tanıkların dinlenmesine hükmederek, duruşmayı erteledi. Dava kapsamında geçtiğimiz günlerde ise, olayın gerçekleştiği bağ evinde keşif gerçekleştirildi.

EŞİ İFADE VERECEK

Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması bugün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'nın boşanma aşamasında olan eşi Eda Avcı tanık sıfatı ile Muğla Adliyesine geldi.

Duruşmada 2'si SEGBİS kanalıyla üçü mahkeme huzurunda 5 tanık dinlenecek. Tanıklardan birisi de katil zanlısının boşanma aşamasında olduğu eşi Eda Avcı. Eda Avcı Muğla Adliyesi'ne gelirken, adliyenin ön kapısından değil, yan kapısından içeri girdi. Duruşmada tanık olarak dinlenecek Eda Avcı'ya Pınar Gültekin cinayetine ilişkin sorular sorulacak.

Öte yandan, duruşmaya Pınar Gültekin'in anne ve babası da katıldı. Muğla Adliyesi'ne gelen baba Sıddık Gültekin ve anne Şefika Gültekin basın mensuplarına açıklama yapmadan direk adliyeye giriş yaptı. Baba Sıddık Gültekin geçen hafta içinde CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin hakkında iddialarda bulunmuş ve kendisine davadan vazgeçmeleri için telefon edildiğini ileri sürmüştü.

Pınar Gültekin duruşmasının yapılacağı Muğla Adliyesi önünde kadınlar da kadın cinayetlerinin durdurulmasına yönelik eylem yaptı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu başta olmak üzere birçok kadın topluluğu duruşma öncesi ellerinde dövizler ile kadın cinayetlerine tepki gösterdiler. (DHA-İHA)

“BU CİNAYETİ KADINI, HUKUKU YOK SAYANLAR İŞLEMİŞTİ”

Muğla’da Pınar Gültekin’in bağ evinde vahşice katledilmesine ilişkin davayı izlemek üzere Muğla'ya gelen CHP PM Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka basın açıklaması yaptı.

Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve CHP kadın örgütleriyle birlikte Adliye'ye giden Nazlıaka yaptığı açıklamada; “Pınar'ın katilinin dediği gibi bu cinayet ‘bir anlık öfke ile' falan işlenmemiştir. Bu cinayet, yıllardır adım adım örülen; kadını, eşitliği, demokrasiyi, hukuku yok sayanlar tarafından işlenmiştir. Ne bir caninin öfkesi buna bahane olabilir, ne de pişmanlığı kabul edilebilir. Kadın cinayetleri politiktir; ülkeyi yönetenlerin yaptığı gibi kınamakla, ayıplamakla, üzülmekle bitmez. Bir kadın yaşamdan koparıldıktan sonra değil, hayattayken her türlü önlemin ve güvencenin sağlanması gereklidir” dedi. (MUSTAFA SARIİPEK/SÖZCÜ)