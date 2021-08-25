Cennet Koy’dan 4 saatte 1 ton çöp çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’ndeki Cennet Koy'da 4 saat içerisinde yapılan temizlik çalışmasında tam 1 ton atık madde toplandı. Çöplerin temizlenmesine tatilciler de yardım etti. Cennet koydan çıkan çöplük, görenleri şoke etti.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi’nde her gün yüzlerce kişinin tatilini geçirdiği Cennet Koy'un çöplüğe döndüğü görüldü.

4 SAATTE 1 TON ATIK TOPLANDI

Cennet Koy sahilinde ve koya giden yol kenarlarında yaklaşık 4 saat süren temizlik çalışmasında 16 işçi 1 ton atık madde topladı. Temizlik çalışmalarına koyda denize giren tatilciler de katkıda bulundu. Çoğu maske, plastik ve cam şişe, yiyecek ve içecek atıkları, havlu ve giysilerden oluşan atıklar görenleri şok etti. Birçok tatilcinin maskelerini koydaki ağaçlara asıp bırakıp gittikleri görüldü.

YİYİP İÇTİKLERİ ATIKLARI YANLARINDA GÖTÜRMEK ZOR GELİYOR

Ankara’dan tatile gelen evli ve iki çocuk annesi Şebnem Göymen “Şu anda cennet gibi bir koydayız, insanların yiyip içtiklerini otomobilin penceresinden veya piknik yaptıkları yere atıp gitmek kolay geliyor,. Bu zihniyet değişmedikçe değil 1 ton 3 tonda çöp çıkar burada. Oysaki etrafta bu çöplerin atılabileceği onlarca konteyner var. Medeniyet ev eğitim işte bu nedenle önemli. Cennet gibi koya gelip tatil yapıp gidiyorlar ama pisliklerini de geride bırakıyorlar” diye konuştu. Özellikle deniz kıyılarına bırakılan, araçlardan yollara atılan ve çevre kirliliğine neden olan 90 poşet atık 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürülerek geri dönüşüm için ayrıştırıldı.