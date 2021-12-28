Cerattepe’deki villa 2025’de sökülecek

Artvin Cerattepe'de Cengiz Holding tarafından işletilen maden sahasının alt tarafında ormanlık alanda bulunan villa ile ilgili OGM (Orman Genel Müdürlüğü) açıklama yaptı. OGM, binanın maden altyapı tesisi izin alanı içerisinde olduğunu ve 2025 yılında kaldırılacağını belirtti.

İsmail AKDUMAN

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Cengiz Holding’e ait Eti Bakır tarafından 2013 yılında alınan ÇED raporuyla birlikte bölge halkının tepkilerine rağmen Cerattepe’de altın ve bakır çıkarmaya başlanıldı. Madene karşı mücadelesini sürdüren Yeşil Artvin Derneği, geçtiğimiz günlerde maden çalışma sahası dışında ormanın içinde bir bina tespit ederek, villa tipindeki binanın kaçak olarak yapıldığını iddia etti. Orman içindeki binanın gündeme gelmesi üzerine OGM açıklama yaptı.

GEÇİCİ OLARAK YAPILMIŞ

Açıklamada, ormanlık alanlarda izinlerin, Orman Kanunun 16. 17. Ve 18'inci maddesine göre belirlendiği ve şirketin gerekli izin için başvuru yaptığını vurgulanarak şöyle denildi:

* İzin başvurularını yapmasına müteakip kurumumuz tarafından ilgili kanun ve yönetmelikler dâhilinde incelenerek 06.02.2018 tarihinde izne konu edilen Maden Altyapı Tesis (şantiye alanları) İzin Alanı içerisinde kalmakta olup, geçici süreli yapı niteliğindedir. Firma 2018 yılında almış olduğu bu izne müteakip, 2019 yılı içerisinde ilgili yapının inşaatına başlamıştır.

* İzin süresi, ruhsat bitim tarihi olan 08.07.2025 tarihinde sona erecektir. Şantiye alanlarında yapılan tesis ve yapılar mevzuatımız gereği geçici tesis olarak değerlendirildiğinden, izin sürecinin bitmesine müteakip geçici şantiye tesislerinin kullanımı sonlandırılmaktadır. Ayrıca iznin iptal edilmesi gibi durumlarda tesis ve altyapı tesislerinin herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın bir yıl içerisinde izin sahibi tarafından sökülerek ormanlık alanın dışına çıkarılması gerekmektedir.

Anayasanın 169'uncu maddesi gereği, ormanların korunması ve gözetilmesi teminat altına alındığına vurgu yapan OGM, “Ormanların korunması ve gözetilmesi görevi yerine getirilirken şahıslara göre değil; Anayasa, Kanun ve Mevzuatlara göre hareket edilmekte olup, tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili gereği yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

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