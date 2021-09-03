Çetin Doğan: Af dilemesi gereken de onlardır, bizler değiliz

28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla “af tartışması” üzerine cezaevinden bir açıklama yaptı. Ersöz'ün “Af değil, adalet istiyoruz!" notuyla paylaştığı açıklamada Doğan, "Özür dilemesi gereken, af dilemesi gereken de onlardır, bizler değiliz" ifadelerini kullandı.

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28 Şubat davasında tutuklu bulunan eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, avukatı Hüseyin Ersöz aracılığıyla tutukluğuna ve yargılama sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Af değil, adalet istiyoruz! Hayatını her an cezaevinde kaybetme riski yaşayan bir kişinin bu duruşu, umalım ki insanları biraz olsun akla ve vicdana sevk eder” diyerek Doğan'ın “af tartışması” üzerine cezaevinde kendisine aktardığı görüşlerini aktardı.

“NEMRUT MUSTAFA PAŞA’NIN YARGILAMASINA MUHATAP OLDUK”

“Bizler Nemrut Mustafa Paşa’nın yaptığına benzer bir yargılamaya muhatap olduk” diyen Doğan, avukatı aracılığıyla paylaşılan açıklamasında şunları kaydetti:

* 28 Şubat Davası’nda evet suçlular var. Ancak bu suçlular hiçbir zaman sanıklar olmadı. Davaya bakanlar, davaya ruhsat verenler, hukuksuz süreci başlatanlar, bu hukuksuz sürece destek olanlar, bu adaletsizliğe kesintisiz güç kaynağı sağlayanlar asıl suçlulardır. Bu sebeple, özür dilemesi gereken, af dilemesi gereken de onlardır, bizler değiliz.

* Bizler Nemrut Mustafa Paşa’nın yaptığına benzer bir yargılamaya muhatap olduk. Bu davada verilen hükümler, verenlerin kendi ailelerine ve çocuklarına bıraktıkları mirastır. Ben ise sevenlerime iyi bir miras bırakıyorum.

* Yargılandığımız davanın seyri, Mahkeme Başkanı Fevzi Şingar ve duruşma savcısının görevden alınması ile değişti.

* Hukuksuz delillerle başlayan ama özel yetkili mahkemeler kapatıldıktan sonra daha adil bir görüntü veren yargılamada, bu kişilerin görevden alınması, hakkımızda verilecek cezanın da ön hazırlığıydı. Tüm bu süreç boyunca ve halihazırda bizler, sadece ve sadece adaletin tecellisi beklentisi içindeyiz.

NEMRUT MUSTAFA PAŞA KİMDİR?

Nemrut Mustafa Paşa olarak tanınan Mustafa Yamulki, Süleymaniye’de toprak sahibi bir ailede dünyaya geldi. İstanbul’da Mekteb-i Harbiye’yi bitiren Yamulki, Osmanlı ordusunda subay olarak görev yaptı. Yamulki, Trablusgarp ve Balkan Savaşları’nda Mirliva rütbesi ile 3. Ordu’yu komuta etti. Ayrıca Bursa’da vali yardımcılığı yaptı

1919-1920 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri mahkeme başkanı olarak görev yapan Yamulki, bu görev sırasında, Mustafa Kemal ve onunla ilişkili olan kişileri de ölüme mahkûm etmiştir. Yamulki’nin ölüm emri verdiği isimler arasında Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa da bulunmaktadır.