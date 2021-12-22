Çetin Kaya soruşturmasında diğer polisin ifadesi ortaya çıktı

Kadıköy'de ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle set işçisi Çetin Kaya’nın polis memuru S.E'nin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olaya ilişkin, olay sırasında orada bulunan polislerden İ.K.’nin ifadesi ortaya çıktı. İ.K., ifadesinde, “S.E. şahsın sağ tarafında bulunuyordu. Ben şahsın sol kolundan tutarak sol bileğine kelepçe takmak istediğim anda şahıs kelepçeyi taktırmamak için hamle yaptı. O esnada iki el silah sesi duydum. İlk önce ben ne olduğunu anlayamadım” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de 29 Kasım'da, set işçisi Çetin Kaya, denetim yapan polisin ‘dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis memuru S.E.’nin silahından çıkan kurşunla vurularak hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis memuru S.E. “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

ARACI TAKİP ETMEYE BAŞLADIKLARINI SÖYLEDİ

Soruşturma kapsamında, olay sırasında orada bulunan polislerden İ.K.'nin ‘bilgi sahibi' sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı. Polis memuru İ.K., olay günü şüpheli araçlar ve şahıslar üzerine görev yaptıkları sırada seyir halinde olan araçtan şüphelenmeleri üzerine aracı bir süre gözle takip ettiklerini anlatarak, “Şahsın sokak başlarında sokağa girecek gibi sinyal verdiği ancak dönüş yapmaması üzerine araçtan şüphelendik. Sonrasında tepe lambası ve siren sistemiyle şüphelendiğimiz aracı durdurmak istedik. Araç bizim uyarımızdan sonra hızını artırarak kaçmaya başladı. Ancak araç tüm uyarılara rağmen durmadı. Aracın camlarının karanlık olması ve havanın yağışlı olması sebebiyle araç içerisinde kaç kişi olduğu ve ne maksatla biz görevlilerden kaçtığını bilmediğimiz için, aracın yakalanması veya seyir halinde bize karşı yapabileceği tüm saldırı ihtimallerine karşı araç içerisinde bulunan şoför arkadaşım hariç hepimiz tedbir amaçlı silahlarımızı doldurduk” dedi.

KELEPÇLE TAKARKEN DİRENDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ekip şefi S.E.'nin silahları doldurdukları sırada kendilerine kaçan aracın arkasından kimse ateş etmesin diye uyarıda bulunduğunu öne süren İ.K. ifadesinde, “Ekip şoförü siren sistemi ve tepe lambasıyla şüpheli aracı defalarca durdurmaya çalıştı ancak araç kaçmaya devam ederek, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ne çıktı. Biri süre gittikten sonra trafiğin yavaşlaması üzerine ekip otosu ile önünü kestik. Aracın kapısını açarak şüpheli şahsa defaten aracın içerisinden inmesi için uyarıda bulundum. Şahsın araçtan inmemekte direnmesi üzerine, ben şahsı sol kolundan tutarak araçtan kademeli zor kullanmak suretiyle indirdim. Aracın sol arka kapısına yaslamaya çalıştım ancak direnmeye devam ederek ‘ne oluyor abi ben ne yaptım' şeklinde sözlü ve fiziki direnç gösterince, sahsın sağ kolunu tutarak kelepçeyi taktığım esnada şahsın direnmesi üzerine S.E.'den yardım istedim” ifadelerini kullandı.

‘İKİ EL SİLAH SESİ DUYDUM'

Polis memuru İ.K., “S.E. şahsın sağ tarafında bulunuyordu. Ben şahsın sol kolundan tutarak sol bileğine kelepçe takmak istediğim anda şahıs kelepçeyi taktırmamak için, sol kolunu kurtarmak için bedeniyle sağa doğru hamle yaptı. O esnada iki el silah sesi duydum. İlk önce ben ne olduğunu anlayamadım. S.E. ile göz göze geldik. Ben kendimin vurulduğunu sandım, şahsı bıraktım. Şahsı bıraktıktan birkaç saniye sonra Çetin Kaya'nın yere düştüğünü gördüm. ‘Adam vuruldu 112'yi arayın' diye bağırdım. Bu olay esnasında silah kullanmadım. Çetin Kaya S.E.'nin silahına hamle esnasında vuruldu” dedi.

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