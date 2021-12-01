Çetin Kaya’nın ölümü meclis gündeminde

İstanbul Kadıköy'de ‘Dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden set işçisi Çetin Kaya hakkında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.

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İstanbul’un Kadıköy ilçesinde önceki akşam ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtığı ileri sürülen ve kovalanıp yakalandığı sırada polisin silahından çıkan kurşunla Çetin Kaya hayatını kaybetti. Kaya’nın set çalışanı olduğu öğrenildi.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, konuyu Meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

“İZAHI VE GEREKÇESİ NEDİR?”

Tanrıkulu, “30 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Kadıköy Göztepe’de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Çetin Kaya'nın öldürüldüğü iddia edilmektedir. Polisin, Çetin Kaya'yı yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak öldürdüğü de yine iddialar arasındadır.” diyerek, Soylu'ya şu soruları yöneltti:

* 30 Kasım 2021 tarihinde İstanbul Kadıköy Göztepe’de dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle Çetin Kaya'nın öldürüldüğü iddiası doğru mudur?

* Polisin, Çetin Kaya'yı yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra yakın mesafeden ensesinden vurarak öldürdüğü iddiası doğru mudur?

* İddialar ile ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır ya da başlatılacak mıdır? Başlatılmışsa, güncel akıbeti nedir?

* Anılan iddialar doğru ise, Çetin Kaya'yı yere yatırıp ters kelepçe taktıktan sonra polisin yakın mesafeden enseden vurarak ateş etmesinin izahı ve gerekçesi nedir?

* Görgü tanıklarının ifadelerine göre havaya uyarı ateşi açılmadığı iddiası doğru mudur?

* Olay yerine çok yakın hastane olduğu halde, ambulansın geç geldiği iddiası doğru mudur?

* Olayın yaşandığı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde çok sayıda Mobese kamerası olmasına rağmen, Mobeselerin devre dışı olduğu iddiaları doğru mudur?

* Çetin Kaya hakkında çıkarılan arama kararı var mıdır? Varsa, gerekçesi nedir?

* Son 2 yılda Türkiye genelinde illere göre “dur ihtarı”na uymadığı gerekçesiyle kaç kişi vurularak öldürülmüştür?

* Son 2 yılda Türkiye genelinde illere göre “dur ihtarı” yapılmadan ateş açılarak öldürülen toplam kişi sayısı nedir?

* Yaşanan bu ölümler akabinde ilgili güvenlik güçleri hakkında yapılan yasal işlemler nelerdir?

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